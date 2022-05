Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ και πλέον θέλει ακόμη ένα γκολ για να ξεπεράσει τον θρύλο Νίκολα Ζίγκιτς.

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ, έχει βρει για τα καλά τη φόρμα του στην Μπαρτσελόνα. κι έχει λύσει τα χέρια του Τσάβι. Όταν έφτασε στο «Καμπ Νόου» πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν είχε ακόμη την ικανότητα και την επιθυμία να κάνει την διαφορά στη Μπαρτσελόνα, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε για εκείνον το κεφάλαιο Άρσεναλ. Ο Γκαμπονέζος στράικερ ήταν γι’ ακόμη μία φορά πρωταγωνιστής της ομάδας του, αυτή τη φορά κόντρα στην Θέλτα, πετυχαίνοντας δύο γκολ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 11 τέρματα στη La Liga και μπήκε σε μια προνομιακή λίστα με επικεφαλής τον Κριστιάνο Ρονάλντο που αποτελείται από παίκτες που έχουν σκοράρει περισσότερα από δέκα γκολ στα πρώτα δεκαπέντε παιχνίδια τους στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Πορτογάλος αστέρας είχε πετύχει 13 γκολ τη σεζόν 2009-10, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς 11 το 2009-10, ο Ραδαμέλ Φαλκάο άλλα 11 το 2011-12 και το βράδυ της Τρίτης (10/05) ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε τον Σουηδό και τον Κολομβιανό στάικερ.

Εκτός από αυτό ο Γκαμπονέζος θα μπορούσε να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το ρεκόρ του Νίκολα Ζίγκιτς ως η χειμερινή υπογραφή με τα περισσότερα γκολ την ίδια σεζόν. Ο Σέρβος κατά την ποδοσφαιρική του θητεία είχε πετύχει 13 γκολ με τη Βαλένθια και ο Ομπαμεγιάνγκ αυτή τη στιγμή έχει δύο λιγότερα με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα». Απομένουν δύο παιχνίδια στη La Liga, οπότε αν σκοράρει σε δύο ή περισσότερες φορές, θα μπορούσε να φτάσει ή να αφήσει πίσω τον Σέρβο

⚽ Pierre-Emerick Aubameyang is just the fourth player in La Liga history to be signed in the winter transfer window and score double figures in that season:



Nikola Žigić (Racing/2009): 13

Adrian Ilie (Valencia/1998): 12

Aubameyang (Barça/2022): 10

Diego Costa (Rayo/2012): 10 pic.twitter.com/apeOtX3opb