Εκτός κινδύνου είναι ο Ρόναλντ Αραούχο μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Γκάβι στον αγώνα με την Θέλτα.

Απαντες σοκαρίστηκαν όταν είδαν τον Ρόναλντ Αραούχο να σωριάζεται στο έδαφος στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Θέλτα. Ο Ουρογουανός συγκρούστηκε με τον Γκάβι στον αέρα, υπέστη διάσειση αλλά η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Από την πλευρά του πάντως, ο Τσάβι εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση του Αραούχο, λέγοντας πως ο 23χρονος αμυντικός έχει τις αισθήσεις του και είναι εκτός κινδύνου.

«Ο Αραούχο έχει τις αισθήσεις του, είναι εκτός κινδύνου. Ο γιατρός μας λέει να μην ανησυχούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» για τον Ρόναλντ Αραούχο.

Ronald Araújo leaves by ambulance in the game between Barcelona and Celta de Vigo.

Let it be nothing serious #FCBRCC pic.twitter.com/rlyv5VU6pi