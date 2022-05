Μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι ο Μάρκος Αλόνσο, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Τσέλσι το φετινό καλοκαίρι.

Στη Μπαρτσελόνα εκπονούν τα μεταγραφικά τους σχέδια ενόψει της νέας σεζόν και τελευταίο όνομα που έχει εισέλθει στα «ραντάρ» τους φαίνεται πως είναι εκείνο του Μάρκος Αλόνσο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο αριστερός μπακ της Τσέλσι ψάχνει τρόπο διαφυγής από το Λονδίνο μετά και την «έκρηξη» στα διοικητικά, με τους Μπλαουγκράνα να είναι διατεθειμένοι να του βρουν λύση στο πρόβλημα.

Πάντως ο Αλόνσο δεν είναι ο μοναδικός παίκτης των Μπλε που απασχολεί τη Μπάρτσα, καθώς οι Κρίστενσεν και Αθπιλικουέτα φέρεται να βρίσκονται με τη σειρά τους στο «στόχαστρο» των Καταλανών.

Τη φετινή σεζόν ο πρώην αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης και προϊόν της ακαδημίας των Μερένγκες μετράει 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.

Marcos Alonso’s priority will be to leave Premier League this summer. The plan is clear and Barcelona have his name into the list, contacts ongoing 🇪🇸 #CFC



Alonso would like to come back to Spain. Chelsea are open to sell but still nothing advanced due to current club situation.