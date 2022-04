Ο Ρόναλντ Αραούχο θα είναι κομμάτι της Μπαρτσελόνα μέχρι και το 2026, επισημοποιήθηκε η συμφωνία και ο παίκτης δάκρυσε στη σκέψη όσων έχει θυσιάσει εκείνος και η οικογένειά του για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αποτελώντας ένα από τα σημαντικά κομμάτια του πρότζεκτ που ήδη έχει μπει σε εφαρμογή στους «μπλαουγκράνα» από τους Λαπόρτα και Τσάβι, ο Ρόναλντ Αραούχο υπέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι και το 2026.

Μάλιστα, τοποθετήθηκε ρήτρα αποδέσμευσης στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τον παίκτη να δακρύζει κατά την παρουσίαση του νέου συμφωνητικού, αφού είπε:

«Ξέρω ότι έχω δουλέψει πολύ και ξέρω πόσα έχει θυσιάσει και η οικογένειά μου για να καταφέρω να είμαι εγώ εδώ.

Η Μπαρτσελόνα είναι το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο και είχα καταστήσει σαφές εξ αρχής πως δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη για εμένα, ήθελα να μείνω στην ομάδα.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, περάσαμε πολλά... Ευχαριστώ τον σύλλογο. Θέλω πολύ να προσφέρω και να υπολογίζει σε εμένα η Μπαρτσελόνα».

