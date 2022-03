Σε οριστική συμφωνία με τον Ραφίνια φαίνεται ότι ήρθε η Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα».

Μετά τις διαφαινόμενες προσθήκες των Κρίστενσεν και Κεσί, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να «σκανάρει» τη μεταγραφική αγορά ενόψει του καλοκαιρού και όπως φαίνεται τα βρήκε σε όλα με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Λιντς, Ραφίνια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία το βράδυ του Σαββάτου (26/03) και πλέον απομένει η τυπική διαδικασία, ώστε ο Ραφίνια να μετακομίσει στο «Καμπ Νόου» για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ θα δεσμευτεί με τους «μπλαουγκράνα» για τις επόμενες πέντε σεζόν, χωρίς ωστόσο οι οικονομικές λεπτομέρειες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τη φετινή σεζόν ο Ραφίνια έχει καταγράψει 28 συμμετοχές με τη φανέλα της Λιντς, σημειώνοντας εννιά γκολ και τρεις ασίστ.

