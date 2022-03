Ο Κρίστενσεν είναι κλεισμένος, ο Κεσί φέρεται να βρίσκεται σε στάδιο υπογραφών και ο Ραφίνια είναι ακόμα ένας που μπαίνει δυναμικά στη λίστα του Τσάβι για την Μπαρτσελόνα που θα επανέλθει σε τροχιά πρωταθλητισμού!

Οι «μπλαουγκράνα» παίρνουν τα πάνω τους, ο άνθρωπος που έχουν στον πάγκο φροντίζει για ν' αποκτήσει ξανά η ομάδα το μέταλλο και το άστρο που είχε στο παρελθόν και οι φρόνιμες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ διαδέχονται η μία την άλλη.

Μετά τον Κρίστενσεν από την Τσέλσι για τα μετόπισθεν και τον Κεσί που θα μετακομίσει από την Μίλαν στην Βαρκελώνη, οι Καταλανοί φέρονται να έχουν εξετάσει και τον Ραφίνια της Λιντς! Ο επιθετικός των «παγωνιών» με την ταχύτητα και το στυλ παιχνιδιού του ταιριάζει πολύ στους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του αν κι εφόσον ο Ντεμπελέ δεν πειστεί να παραμείνει.

Όπως αναφέρεται στον διεθνή Τύπο, ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε ν' αποσπάσει το «ok» από την Λιντς για την μετακίνηση του Ραφίνια. Στο θέμα του Αντάμα Τραορέ, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή, εκτός κι αν η Γουλβς αγοράσει τον Τρινκάο ή κάποιον άλλον παίκτη.

🚨🚨[@joaquimpiera🥇] | Raphinha is the chosen one to replace Dembele. Barça are in open negotiations with Leeds and have presented a first offer of €35M. Personal terms have already been agreed with the player, who will sign for 5 seasons. Xavi has given his 'yes'. #fcblive pic.twitter.com/cWNxzYcZcN