Ο Τόμας Μίλερ, ο παίκτης που έχει «πληγώσει» την Μπαρτσελόνα περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη, αποθέωσε την ομάδα του Τσάβι μετά τη νίκη της επί της Ρεάλ, στο «Clasico».

Ο Τόμας Μίλερ μετράει οκτώ γκολ κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έχει σκοράρει απέναντι στους «μπλαουγκράνα» περισσότερο από κάθε άλλον παίκτη στο Champions League. Ο Γερμανός διεθνής μέσος έχει πληγώσει ουκ ολίγες φορές τους Καταλανούς.

Ωστόσο, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης (4-0), ο Τόμας Μίλερ αποθέωσε την ομάδα του Τσάβι, δείχνοντας ότι η αντιπαλότητα πρέπει να διαρκεί μονάχα 90 λεπτά και να περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

«Συγχαρητήρια Μπαρτσελόνα. Ήταν ευχαρίστηση να παρακολουθώ μια εκπληκτική παράσταση απόψε. Σας βγάζω το καπέλο», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Congrats @FCBarcelona 🤛🏼



It was a pleasure to watch this amazing performance tonight. Chapeau 😉👏🏻 https://t.co/zTJT1EmDp1