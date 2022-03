Τσάβι για Μέσι: «Η πόρτα της Μπαρτσελόνα θα είναι πάντα ανοιχτή για τον καλύτερο όλων των εποχών»

Στις δηλώσεις του κατά τη συνέντευξη Τύπου του «El Clasico» ο Τσάβι αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι και τόνισε πως η «πόρτα» της Μπαρτσελόνα θα είναι πάντα ανοιχτή γι' αυτόν.

Ο Τσάβι έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές τον θαυμαστό του για τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι. Ο Ισπανός τεχνικός των «Μπλαουγκράνα» είχε τονίσει μετά την έβδομη Χρυσή Μπαλά του Αργεντινού, πως το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν να παίρνει το «Ballon d' Or»... κάθε χρόνο, ενώ οι δυο τους παραμένουν σε επαφή, καθώς όπως ο Τσάβι αποκάλυψε τον εμψύχωσε μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 42χρονος προπονητής στις δηλώσεις του κατά τη συνέντευξη Τύπου του κυριακάτικου (20/3, 22:00) «El Clasico» αναφέρθηκε στην πιθανή επιστροφή του «Pulga» στην αγαπημένη του «Μπάρτσα» και απάντησε πως η «πόρτα» του κλαμπ θα είναι πάντα ανοιχτή για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος.

«Ο Λίο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτες όλων των εποχών και οι πόρτες της Μπαρτσελόνα θα είναι πάντα ανοιχτές γι' αυτόν. Του αξίζει ένας μεγάλο φόρο τιμής, όμως δεν μπορώ να πω περισσότερα από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσάβι.

