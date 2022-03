Ο Καρίμ Μπενζεμά τραυματίστηκε κόντρα στη Μαγιόρκα και ο Κάρλο Αντσελότι αναμένεται να μην ρισκάρει με τη χρησιμοποίηση του στο ερχόμενο «El Clasico» (20/3, 22:00), ώστε να τον προστατέψει ενόψει των προημιτελικών με την Τσέλσι .

Λίγες ημέρες μετά την φανταστική του εμφάνιση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Καρίμ Μπενζεμά αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα την προηγούμενη Δευτέρα (14/3). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γάλλου φορ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν καλά και έκτοτε έχει μείνει εκτός προπονήσεων.

Σύμφωνα με τη Marca οι πιθανότητες να αγωνιστεί ο 33χρονος επιθετικός στο «El Clasico» της Κυριακής (20/3, 22:00) με τη Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είναι 40% καθώς ο Κάρλο Αντσελότι προτιμάει να προστατέψει τον βασικό του επιθετικό και να του δώσει χρόνο μέσα στη διακοπή των εθνικών να αποθεραπευτεί σωστά και να είναι 100% έτοιμος στο πρώτο ματς των «Μερένγκες» με την Τσέλσι για τα προημιτελικά του Champions League.

