Η κλήρωση του Champions League δεν έβγαλε κάποιο ιστορικά μεγάλο ματς. Ξεχωρίζει το Τσέλσι-Ρεάλ Μαδρίτης και πάμε για μεγάλα ματς στα ημιτελικά!

Υπήρχαν τα 13 τρόπαια της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα 6 της Λίβερπουλ και τα 6 της Μπάγερν Μονάχου. Ομως ούτε εμφυλίους είχαμε (παρά το γεγονός ότι είχαμε τρεις αγγλικές και τρεις ισπανικές), ούτε ιστορικά μεγάλο ματς στην κλήρωση του Champions League. Μία κλήρωση που δεν έβγαλε μόνο τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, αλλά όλο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό στο Παρίσι στο Stade de France. Και μπορεί στα προημιτελικά το ζευγάρι που να ξεχωρίζει να είναι αυτό της Τσέλσι με την Ρεάλ Μαδρίτης (είχαν βρεθεί αντιμέτωποι και πέρσι) αλλά στους ημιτελικούς αν δεν υπάρξουν τρομερές εκπλήξεις θα έχουμε τιτανομαχίες.

The quarter-finals are set! ✔️



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy