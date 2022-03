Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Μαγιόρκα συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Ρεάλ να φύγει με το τρίποντο (0-3) και παράλληλα έγινε ο καλύτερος Γάλλος σκόρερ στην ιστορία. Ο 34χρονος στράικερ συνεχίζει να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα και να οδηγεί τους Μαδριλένους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με… φόρα από την επική ανατροπή - πρόκριση επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, η Βασίλισσα πέρασε άνετα από την έδρα της Μαγιόρκα (3-0) και άφησε δέκα ολόκληρους βαθμούς πίσω την δεύτερη Σεβίλλη, δέκα αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga.

Πρωταγωνιστής των «μερένγκες» δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος πέρα από τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος στα 34 του χρόνια σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πριν από μερικές ημέρες ο Γάλλος στράικερ έγραψε με χατ-τρικ τη σπουδαία ανατροπή της Βασίλισσας κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (3-1), ξεπέρασε τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο στην τρίτη θέση των all-time σκόρερ του κλαμπ και έγινε ο γηραιότερος που πετυχαίνει χατ-τρικ στα «αστέρια».

Οι τρομερές του εμφανίσεις δεν σταμάτησαν στη ρεβάνς με τους Παριζιάνους, καθώς και στο πρωτάθλημα, ο Καρίμ Μπενζεμά βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφτασε τα 413 γκολ στην καριέρα του. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε και τον Τιερί Ανρί, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας είχε 411 τέρματα. Πλέον ο Καρίμ Μπενζεμά βάσει των αριθμών είναι ο καλύτερος Γάλλος επιθετικός στην ιστορία, έχοντας σκοράρει τόσες φορές.

.@Benzema this season:🔥



🏟️ 34 Games

⚽ 32 Goals

🎯 13 Assists



He is now the highest goalscorer in French history with 413 goals, passing Thierry Henry’s 411 goals for club and country!👏



Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του

Εκτός από αυτό το κατόρθωμα, ο Μπενζεμά δείχνει σε κορυφαία φόρμα και η φετινή σεζόν αδιαμφισβήτητα θεωρείται η καλύτερη του. Με τα δύο επιπλέον γκολ του επί της Μαγιόρκα, ένα από πέναλτι και ένα με κεφαλιά, ο Μπενζεμά έφτασε τα 32 συνολικά την τρέχουσα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Ετσι ισοφάρισε το τρομερό ρεκόρ που είχε πετύχει τη σεζόν 2011/12, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν στο τιμόνι των Μαδριλένων.

Απομένουν ακόμη δύο μήνες για το φινάλε της σεζόν και τουλάχιστον δέκα αγώνες La Liga και δύο αγώνες Champions League, για να ξεπεράσει την συγκεκριμένη επίδοση και να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα. Εως τώρα, ο Μπενζεμά έχει σκοράρει 30 γκολ σε μια σεζόν μόνο τέσσερις φορές. Το 2011-2012, το 2018-2019 και το 2020-2021 (30 γκολ) και το 2007-2008 με την Λυών (31 γκολ).

Σκοράρει και «σερβίρει» με την ίδια ευχέρεια

Στον αγώνα με την Μαγιόρκα και πριν βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ο Μπενζεμά έδωσε την καθοριστική πάσα στον Βινίσιους, για να ανοίξει ο Βραζιλιάνος συμπαίκτης του το σκορ. Με αυτή την ασίστ έφτασε τις 11 στο σύνολο στη La Liga και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε το 2012-2013. Ο 34χρονος στράικερ είναι ο μόνος παίκτης από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κυριαρχεί στην κατάταξη των σκόρερ και των ασίστ.