Ιστορική πρόκριση για τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρί, ιστορικό χατ-τρικ σε 17' από τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος που το πετυχαίνει στην ιστορία του Champions League!

Στην πιο κρίσιμη περίσταση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καρίμ Μπενζεμά βγήκε ξανά μπροστά και έγραψε ιστορία. Ο Γάλλος στράικερ έγραψε με χατ-τρικ τη σπουδαία ανατροπή της Βασίλισσας κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (3-1), ξεπέρασε τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο στην 3η θέση των all-time σκόρερ του κλαμπ και έθεσε και νέο ρεκόρ στο Champions League.

Σε ηλικία 34 ετών και 80 ημερών, ο Μπενζεμά έγινε ο γηραιότερος που πετυχαίνει χατ-τρικ στα «αστέρια», σβήνοντας έτσι το ρεκόρ που κρατούσε μέχρι πρότινος ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος το είχε πετύχει κατά 17 ημέρες νεότερος.

Μάλιστα, αυτή ήταν μόλις η τέταρτη φορά στα χρονικά του θεσμού που ένας παίκτης πετυχαίνει χατ-τρικ όταν η ομάδα του χρειαζόταν ακριβώς τρία γκολ στη ρεβάνς για να προκριθεί. Το είχε κάνει πρώτος ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στον Ολυμπιακό (2014) κι ακολούθησαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο (κόντρα σε Βόλφσμπουργκ το 2016) και Λούκας Μόουρα (κόντρα σε Άγιαξ το 2019).

Karim Benzema is the oldest player to score a hat trick in Champions League history at 34 years and 80 days old.



He did it when it mattered most for Real Madrid 🌟 pic.twitter.com/0XiLFUYcoY