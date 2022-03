Αφήνει πίσω Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Ραούλ, κυνηγάει τον Κριστιάνο, παραμένει πιστός «υπήκοος» της «βασίλισσας» και μένει στην αιωνιότητα για την Ρεάλ. Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει κάνει μυθική τη θητεία του στους «μερένγκες».

Ο Γάλλος επιθετικός μαζί και με τον Λούκα Μόντριτς έκαναν ό,τι ήθελαν απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Τετάρτης για να οδηγήσουν την Ρεάλ στα προημιτελικά του φετινού Champions League.

Με το πολύτιμο χατ-τρικ στον επαναληπτικό με τους Παριζιάνους και την μαγική ανατροπή στην ρεβάνς για την εξασφάλιση της πρόκρισης, ο Μπενζεμά έφτασε στα 309 τέρματα στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, καταλαμβάνοντας την 3η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε σταματήσει στα 451 φεύγοντας το 2018, ενώ, ο Ραούλ είχε κλείσει τον λογαριασμό του στα 323. Ο φετινός τεράστιος πρωταγωνιστής της Ρεάλ ξεπέρασε τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο (308) στη συγκεκριμένη λίστα, ενώ, σε επίπεδο Champions League προσπέρασε και τον Ραούλ, με τον Ισπανό να έχει 67 τέρματα στη διοργάνωση.

Και κάπως έτσι η AS κυκλοφόρησε με εκπληκτικό πρωτοσέλιδο βάζοντας και τις τέσσερις τεράστιες μορφές στα χρονικά της Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Μπενζεμά είναι ήδη ένας θρύλος στην αιωνιότητα του κλαμπ.

🚨🗞️| "He's already eternal" - Benzema overtook Di Stéfano in Real Madrid's historic goalscorer ranking with 309 goals. He also overtook Raúl in the Champions League with 67 goals. Cristiano leads both sets, but the French is already part of this legendary group. @diarioas pic.twitter.com/3iLF9wuBBE