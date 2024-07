Σύμφωνα με την ισπανική «AS», η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αλφόνσο Ντέιβις συμφώνησαν να περιμένουν μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του παίκτη με την Μπάγερν Μονάχου το 2025 για να υπογράψει στη Βασίλισσα.

Το «σίριαλ» με το μέλλον του Αλφόνσο Ντέιβις στην Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως θα φτάσει στο τέλος.

Κι αυτό, γιατί όπως αναφέρει η ισπανική «AS», ο παίκτης θα περιμένει να λήξει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, προκειμένου να κάνει όνειρό του πραγματικότητα και να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Από τη στιγμή που ο 23χρονος Καναδός δεν θα ανανεώσει με την Μπάγερν, παρά το «ιλιγγιώδες» ποσό των ετήσιων απολαβών που θα λάμβανε, ο δρόμος έμεινε ανοιχτός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θέλει να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και στην περίπτωση του Νταβίντ Αλάμπα μερικά χρόνια πριν.

Θα περιμένει να μείνει ο παίκτης ελεύθερος, χωρίς να χρειαστεί να δώσει ούτε ευρώ στην Μπάγερν. Μάλιστα, η «AS» αναφέρει πως Ντέιβις και Ρεάλ έχουν ήδη συμφωνήσει να περιμένουν τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του παίκτη, το καλοκαίρι του 2025, προκειμένου να προχωρήσουν την εν λόγω μεταγραφή.

