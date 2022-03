Η Ρεάλ μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά στο τέλος κατέκτησε τους τρεις βαθμούς, δείχνοντας την ανωτερότητά της. Κάτι που φανερώνουν και οι αριθμοί του αγώνα...

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με ανατροπή την Ρεάλ Σοσιεδάδ (4-1) και άφησε 8 βαθμούς πίσω τη Σεβίλλη στην μάχη της La Liga.

Κόντρα στην Σοσιεδάδ, μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και στο τέλος να κατακτήσει το τρίποντο. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι η Ρεάλ δέχθηκε μόλις ένα σουτ προς την εστία της από την αντίπαλο της, το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ογιαρθάμπαλ για το γκολ της Σοσιεδάδ.

Με αυτόν τον τρόπο «ισοφάρισε» την καλύτερη της επίδοση που κρατούσε από την μακρινή περίοδο του 2003-04. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχθηκε μόλις ένα σουτ από αντίπαλο σε αγώνα, καθώς και στο ματς με την Χετάφε τον Φεβρουάριο του 2021, είχε πετύχει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

