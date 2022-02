Ρεάλ και Τσέλσι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προκειμένου ο Εντέν Αζάρ να επιστρέψει το καλοκαίρι στο Λονδίνο, για λογαριασμό της Τσέλσι.

Το καλοκαίρι του 2019, οι «μερένγκες» δαπάνησαν 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Βέλγο άσο και το μόνο που έχουν πάρει πίσω για την ώρα, είναι απογοήτευση και για την εικόνα αλλά και για την κακοδαιμονία με τους συνεχείς τραυματισμούς.

Από την πλευρά του πάντως 31χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει καταφέρει να δείξει την αξία του, ενώ και οι οπαδοί της ομάδας δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την απόδοσή του. Ενδεικτικό ότι έχει αγωνιστεί σε μόλις 65 παιχνίδια με τους Μαδριλένους, σκοράροντας έξι τέρματα και πετυχαίνοντας δέκα ασίστ.

Γι' αυτό και η διοίκηση της Ρεάλ έχει αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την πρώην ομάδα του, Τσέλσι, προκειμένου να επιστρέψει στο Λονδίνο, με τη μορφή δανεισμού.

Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, είναι πεπεισμένος ότι ο Εντέν Αζάρ θα ήταν και πάλι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, αν καταφέρει να πείσει τους «μερένγκες» για την επιστροφή του Βέλγου άσου στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

