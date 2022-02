Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με την Spotify, θα υπάρξουν κι αλλαγές στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα και συγκεκριμένα στην ονομασία του «Καμπ Νόου».

Από τη στιγμή που Μπαρτσελόνα υπέγραψε τη συμφωνία χορηγίας με την Spotify, η οποία θα της αποφέρει 280 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, υπήρξαν έντονες ανησυχίες από τους φίλους της ομάδας ότι θα αλλάξει η ονομασία του «Καμπ Νόου».

Τελικά, αυτές επιβεβαιώνονται από τα ισπανικά Μέσα, τα οποία αναφέρουν πως ο μεγαλύτερος «γίγαντας» μουσικής θα φέρει την υπογραφή του στο γήπεδο των «μπλαουγκράνα».

Από τότε που άνοιξε τις πόρτες του για να αντικαταστήσει το «Καμπ ντε Λες Κορτς», το «Καμπ Νόου» δεν είχε αλλάξει ποτέ όνομα. Φυσικά πρόκειται για το μεγαλύτερο γήπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ακόμα και σήμερα. Ένα γήπεδο με τόσο πλούσια ιστορία που αναμένεται να προσθέσει μια νέα λέξη στο όνομά του.

Σύμφωνα με το «RAC1», το νέο επίσημο όνομα της θα είναι «Spotify Camp Nou» και ο καταλανικός σύλλογος θα λαμβάνει πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, αλλά αυτό το ποσό θα αυξάνεται όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης στο χώρο και εκείνη τη στιγμή η αξία θα ανέλθει σε ένα ποσό μεταξύ 20 και 25 εκατομμύρια ευρώ.

