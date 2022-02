Δεύτερο γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου», με τον Σουάρες να μειώνει σε 4-2 αλλά να μην πανηγυρίζει απέναντι στην πρώην του ομάδα.

Καταιγισμός από γκολ στο «Καμπ Νόου» με τον Λούις Σουάρες να προσθέτει κι εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς και να μειώνει σε 4-2 για την Ατλέτικο. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Χιμένεθ νίκησε άπαντες στον αέρα και πρόσφερε... έτοιμο γκολ στον Ουρουγουανό, ο οποίος τον ευχαρίστησε θερμά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά (58΄). Ένα γκολ ωστόσο το οποίο προτίμησε να μην πανηγυρίσει και αντιθέτως απολογήθηκε στον κόσμο των Μπλαουγκράνα, σεβόμενος το παρελθόν του με τη φανέλα των Καταλανών.

Luis Suarez scores Atletico Madrid second goal of the game!



4-2. #LaLiga pic.twitter.com/AY0FkJCwvu