Πικέ: «Ο Χάαλαντ δεν πρέπει να πάει στην ίδια ομάδα με τον Μπαπέ»

Τη δική του συμβουλή θέλησε να δώσει ο Ζεράρ Πικέ στον Έρλινγκ Χάαλαντ, σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.

Το τελευταίο διάστημα γράφονται πολλά για το μέλλον του 21χρονου επιθετικού με αποτέλεσμα ο ίδιος να νιώθει πίεση και να μην μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα μέσα στο γήπεδο. Ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ζεράρ Πικέ πάντως φρόντισε από την πλευρά του να δώσει τη δική του συμβουλή στον Νορβηγό επιθετικό, αν και εφόσον θέλει στο μέλλον να κάνει δική του την «Χρυσή Μπάλα».

«Αν ο Χάαλαντ θέλει πραγματικά να κατακτήσει τη "Χρυσή Μπάλα", τότε πρέπει να μην πάει στην ίδια ομάδα που θα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός στόπερ των «μπλαουγκράνα», λίγες μέρες μετά τις φήμες που θέλουν τον Γάλλο επιθετικό να έχει δώσει τα χέρια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του καλοκαιριού.

