Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και η Μπαρτσελόνα δεν τα βρήκαν στο οικονομικό κομμάτι και όλα δείχνουν ότι το deal δανεισμού του από την Άρσεναλ «χαλάει» οριστικά στις τελευταίες ώρες του παζαριού.

«Ναυαγεί» η μεταγραφή του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στη Μπαρτσελόνα. Παρ' ό,τι ο Γκαμπονέζος στράικερ βρισκόταν από το πρωί της Δευτέρας στην Καταλονία χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία με στόχο να επισπευθούν οι διαπραγματεύσεις, το «Athletic» αναφέρει πως δεν βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή στο οικονομικό κομμάτι κι έτσι ο δανεισμός του από την Άρσεναλ «χαλάει» λίγες ώρες πριν τη λήξη της διορίας.

Ο 32χρονος φορ φέρεται να ταξίδεψε απευθείας στην Ισπανία για οικογενειακές διακοπές μετά το Copa Africa, εξέλιξη, πάντως, που βρήκε εντελώς απροετοίμαστους κι έκπληκτους τους ανθρώπους των Κανονιέρηδων.

Πλέον, μοναδική πιθανότητα ανατροπής στην υπόθεση δανεισμού του στους Μπλαουγκράνα ως το τέλος της σεζόν είναι να ανεβάσει το ποσό του που προσφέρεται να πληρώσει για τον μισθό του ο σύλλογος, ο οποίος «καίγεται» για την αγορά ενός στράικερ μετά την αποτυχημένη απόπειρα να υπογράψει τον Άλβαρο Μοράτα από τη Γιουβέντους.

Ο Ομπαμεγιάνγκ αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον μήνα στην Άρσεναλ και ο δανεισμός του για ένα εξάμηνο στη Μπαρτσελόνα προϋποθέτει αμοιβή 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό «απαγορευτικό» από πλευράς Καταλανών λόγω Financial Fair Play.

