Ο Κιλιάν Μπαπέ ετοιμάζεται να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και παράλληλα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Επειτα από ατελείωτες διαπραγματεύσεις Ρεάλ και Κιλιάν Μπαπέ έδωσαν τα χέρια τους για την έναρξη της συνεργασίας τους από το καλοκαίρι. Ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να ολοκληρώσει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν και να την αποχαιρετήσει σε λίγους μήνες.

Οπως αποκάλυψε η «BILD», η Ρεάλ θα εντάξει στο δυναμικό της τον 23χρονο αστέρα, ο οποίος θα γίνει... μίδας του ποδοσφαίρου, καθώς οι απολαβές του θα φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αυτό μεταφράζεται σε:

Με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ θα κάνει τον Κιλιάν Μπαπέ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στον πλανήτη. Οι «μερένγκες» δεν θέλησαν να πάρουν ακόμη θέση με επίσημη ανακοίνωση, καθώς δεν ήθελαν να επισημοποιήσουν τη συμφωνία πριν από τις αναμετρήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για την φάση των «16» του Champions League.

Kylian Mbappe to Real Madrid. It's just meant to be. pic.twitter.com/OrXcREFTWy