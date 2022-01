Ο Αντάμα Τραορέ επέστρεψε άλλος άνθρωπος στο «Καμπ Νόου» για την Μπαρτσελόνα και είναι αποφασισμένος να βοηθήσει τον Τσάβι στην προσπάθειά του να αναγεννήσει την ομάδα μέσα από τις στάχτες της.

Η επιστροφή του Ανταμά Τραορέ στην Μπαρτσελόνα, από τις ακαδημίες τις οποίες βγήκε είναι γεγονός. Ο 26χρονος επιθετικός θα αγωνίζεται ξανά με τους «μπλαουγκράνα» μετά τη συμφωνία της ομάδας από την Καταλανόνα με την Γουλβς για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Ο Ισπανός άσος, αγωνιστικά είναι έτοιμος να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Τσάβι και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα φτερά της επίθεσης. Μπορεί βέβαια τη φετινή σεζόν στην Γουλβς να μην έκανε τη διαφορά, καταγράφοντας 23 συμμετοχές με απολογισμό μόλις ένα γκολ, ωστόσο ο 41χρονος τεχνικός των Καταλανών πιστεύει στις ικανότητες και το ποδοσφαιρικό ταλέντο του Τραορέ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να βρει ξανά τη χαμένη του... φόρμα.

Ο Τραορέ, άλλωστε, ξεκίνησε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα από τα 8 του χρόνια και και κατάφερε να ξεχωρίσει με τις ικανότητες και τα εντυπωσιακά του νούμερα. Γι' αυτό και το 2015 αποφάσισε να δοκιμάσει τις τύχες του στην Premier League για λογαριασμό της Άστον Βίλα. Εκεί όπου ξεχώρισε με την φοβερή ταχύτητά του και το… εκτόπισμά του.

Βέβαια, ποτέ δεν την έχασε. Πολλές φορές σε κάνει να αναρωτιέσαι πως αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι με την πυγμαχία. Το μέγεθος του δικεφάλου στο δεξί χέρι του -γεννημένου στην Λ' Οσπιτάλετ της Καταλονίας και καταγόμενου από το Μάλι- ακραίου μεσοεπιθετικού δεν είναι μια συνήθη και επικρατούσα εικόνα για έναν ποδοσφαιριστή των ημερών μας.

Το σώμα του δεν θυμίζει σε τίποτα τον ντελικάτο, αέρινο ποδοσφαιριστή, που μάθαινε μπάλα στην «Μασία», όπου είχε ενταχθεί από τα 8 του. Υποθέτει κανείς ότι μάλλον είναι κάποιος παίκτης του ράγκμπι που ξέμεινε στην προπόνηση. Ωστόσο, τέτοιοι συνειρμοί σταματούν ευθύς αμέσως όταν του δώσεις μια μπάλα στα πόδια, το ελεύθερο να κάνει ό,τι εκείνος νομίζει και μερικούς αντιπάλους απέναντί του, που συνήθως δεν μπορούν να προβάλουν αντίσταση μεγαλύτερη από εκείνη που θα είχε ένας απλός... κώνος.

Adama Traore 2012 v 2019. He's getting the value from his PureGym membership. pic.twitter.com/d3A7J02klb