Ο Ανσού Φατί αναμένεται να κλείσει 5 μήνες εκτός δράσης τη φετινή σεζόν αν αποφασίσει να μπει στο χειρουργείο και ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα από τα τέλη του 2020 έχει ταλαιπωρηθεί τρομερά.

Ο Φατί μετά και το πρόβλημα που αποκόμισε στο ματς του Κυπέλλου απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο βάζοντας και τα κλάματα για την τεράστια ατυχία με την οποία έρχεται ξανά αντιμέτωπος, γνωρίζει ήδη πως θα αργήσει πολύ να επιστρέψει στο γήπεδο.

Αν πάρει την απόφαση να μπει στο χειρουργείο κι όχι να πάει σε συντηρητική και αβέβαιη για το πιο άμεσο αποτέλεσμα, αγωγή, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες. Ήδη τη φετινή σεζόν έχει χάσει ένα δίμηνο, αφού από τον Νοέμβρη του 2021 μέχρι και τον φετινό Ιανουάριο πάλι απουσίαζε με πρόβλημα τραυματισμού.

Το θέμα είναι πως από τα τέλη του 2000 έχει παίξει ελάχιστα, με δεδομένο πως είχε λείψει για περίπου έναν ολόκληρο χρόνο! Η ζημιά που είχε υποστεί τον Νοέμβρη του 2020 τον είχε κρατήσει μακριά από το γήπεδο μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2021 και δυο μήνες μετά ήρθε και νέο πλήγμα για τον 19χρονο!

Με ελάχιστες συμμετοχές φέτος αναγκάζεται ξανά να κάνει τεράστια σωματική και πνευματική προσπάθεια για να παραμείνει δυνατός, αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλες δυσκολίες στο ξεπέταγμά του στο ανώτατο επαγγελματικό επίπεδο...

Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2