Τεράστιες στιγμές θα ζήσουν τα γυναικεία τμήματα των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο προσεχές μεταξύ τους clasico στο «Καμπ Νόου», αφού διατέθηκαν και τα 85.000 εισιτήρια κάνοντας sold out σε τρεις μέρες!

Ο προημιτελικός του Champions League γυναικών ανάμεσα στον καταλανικό σύλλογο και αυτόν της Μαδρίτης θα πραγματοποιηθεί στις 30 του προσεχή Μαρτίου, όμως, από τώρα έγινε sold out στη μεγάλη «μάχη».

Και μάλιστα, διατέθηκαν μέσα σε τρεις μέρες από την κυκλοφορία τους, τα 85.000 εισιτήρια προς τον κόσμο των δύο ομάδων που θα βρεθεί στο «Καμπ Νόου» στις 30/3.

Τα γυναικεία τμήματα των δύο σπουδαίων κλαμπ θα βιώσουν μοναδικές στιγμές, με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ισπανία την τελευταία διετία να έχει αναπτυχθεί τρομερά και τις γυναίκες της Ατλέτικο να έχουν δικούς τους φανατικούς οπαδούς στο Wanda Metropolitano!

