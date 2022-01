Η Ρεάλ όσο έχει σε κορυφαία φόρμα του Καρίμ Μπενζεμά και Βίνισιους δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να ανησυχεί για το φετινό τρόπαιο στη La Liga.

Γι’ ακόμη ένα ματς η Ρεάλ ήταν απολαυστική. Κι αυτό διότι είχε σε κορυφαία μέρα τους Καρίμ Μπενζεμά και Βινίσιους. Οι δύο πρωταγωνιστές βοήθησαν τους «μερένγκες» να κατακτήσουν το τρίποντο απέναντι στη Βαλένθια (4-1) και με τα γκολ τους οδηγούν την Βασίλισσα κάτι που αποτυπώνεται και στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο ένας βρίσκεται στην δύση της καριέρας του πατώντας πια τα 34 του χρόνια. Ο άλλος βρίσκεται στο ξεκίνημα διανύοντας μόλις την δεύτερη του χρονιά στα γήπεδα της Ευρώπης. Ο Γάλλος επιθετικός ίσως διανύει μία από τις καλύτερες του σεζόν στη Μαδρίτη κι ενδεχομένως στην καριέρα του. Eγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία των Μαδριλένων που σκοράρει 300+ γκολ με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας κι έτσι το ματς κόντρα στην Βαλένθια θα το θυμάται για όλη του την ζωή. Ο Μπενζεμά αποκτήθηκε από την Λυών το καλοκαίρι του 2009. Εκεί είχε εντυπωσιάσει σκοράροντας 20 και 17 γκολ αντίστοιχα στη Ligue 1 τις δύο τελευταίες σεζόν του. Η Ρεάλ έβγαλε από την τσέπη της 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Karim Benzema 21/22 stats for Real Madrid;



🏟️ 24 appearances

⚽ 20 goals

🅰️ 8 assists



Vinicius Jr 21/22 stats for Real Madrid;



🏟️ 25 appearances

⚽ 14 goals

🅰️ 9 assists



The deadliest duo in world football at the moment 🔥⚡ pic.twitter.com/goJ4rxVhNB — BirdieFootball (@birdiefootball) January 8, 2022

Ο 34χρονος στράικερ διανύει τη 13η σεζόν του με τη Ρεάλ. Στη La Liga, έχει αγωνιστεί έως τώρα σε 402 παιχνίδια κι έχει σημειώσει 208 γκολ. Σκόραρε 64 γκολ σε 116 αγώνες στο Champions League και 21 γκολ σε 44 αγώνες στο Copa del Rey. Τα υπόλοιπα τα πέτυχε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων και του Supercup Ισπανίας.

Ο Μπενζεμά στα 34 του μοιάζει ασταμάτητος. Περισσότερα γκολ από εκείνον έχουν σκοράρει μόνο οι Αλφρέδο Ντι Στέφανο (308 σε 396 αγώνες), Ραούλ (323 γκολ σε 741 συμμετοχές) και Κριστιάνο Ρονάλντο (450 γκολ σε 438 συμμετοχές) κι έτσι στόχος του είναι να ξεπεράσει τους Ντι Στέφανο και Ραούλ. Ο πρώτος σκόρερ της Liga (16 γκολ σε 20 αγώνες) οδηγάει την κούρσα για να κερδίσει το πρώτο του τρόπαιο «Pichichi» στην Ισπανία, μετά από αυτό που κέρδισε το 2007-2008 στη Ligue 1 με τη Λυών (με 20 γκολ στη Ligue 1 και 31 συνολικά). Η καλύτερη του σεζόν στη La Liga χρονολογείται τη σεζόν 2015-2016, όταν ο Γάλλος αστέρας έφτασε τα 24 γκολ.

«Έφτασα τα 300 γκολ με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης! Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ με τον κορυφαίο σύλλογο του κόσμου. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που έχω κάνει εδώ. Πάντα κάνω πράγματα για τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Μετά την ήττα από την Χετάφε, θέλαμε μια αντίδραση και την είχαμε. Κάναμε ένα πολύ καλό ματς κόντρα στην Βαλένθια. Το χαρήκαμε τόσο εμείς, όσο και οι οπαδοί της Ρεάλ που βρέθηκαν στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με την Βαλένθια ο Γάλλος φορ.

Μπενζεμά – Βινίσιους: Το πιο καυτό επιθετικό δίδυμο της Ευρώπης

Η Ρεάλ απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 49 βαθμούς κι έχοντας χτίσει μια σημαντική διαφορά με την Σεβίλλη (+8). Οι Σεβιγιάνοι οι οποίοι παλεύουν με νύχια και με δόντια να φτάσουν τους Μαδριλένους στην κορυφή, έχουν σκοράρει 30 τέρματα. Από την άλλη Καρίμ Μπενζεμά και Βινίσιους έχουν σκοράρει μαζί 29 γκολ, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν το πιο καυτό δίδυμο της Ευρώπης. Οι δυο τους έχουν πετύχει μαζί 35 γκολ και 17 ασίστ αυτή τη σεζόν για όλες τις διοργανώσεις. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι η κορυφαία στα top 5 πρωταθλήματα.

Karim Benzema and Vinicius are the top of La Liga. 🔥🤍 pic.twitter.com/dwfEzoq4E4 — SejrFcx 🇩🇰 (@FcxSejr) January 9, 2022

Μπενζεμά και Βινίσιους έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίο του σκοραρίσματος της Ρεάλ και μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν περίφημα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον στο χορτάρι με την χημεία τους να είναι πολύ δυνατή. Ο Κάρλο Αντσελότι μόνο περήφανος μπορεί να δηλώνει, βλέποντας την δουλειά του να αποτυπώνεται στο χορτάρι αλλά και τους δύο ποδοσφαιριστές να οδηγούν την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μια ακόμη κατάκτηση πρωταθλήματος.

Vinicius Junior and Karim Benzema have combined for 35 goals and 17 assists this season.



Real Madrid's unstoppable duo 👊 pic.twitter.com/rComdt3X5S — B/R Football (@brfootball) January 8, 2022