Πικέ: Με τον Τσάβι θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του (pics)

Ο Ζεράρ Πικέ, εκτός από τις στατικές φάσεις τις οποίες ενδεχομένως ν' αναλάβει να εκτελέσει, έχει κάνει άλματα βελτίωσης στις επιδόσεις του στην εποχή του Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Η μοναδική... παλιοσειρά που απέμεινε μετά και την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους «μπλαουγκράνα» με όλες τις δυνάμεις του, αν και πολύ σύντομα μάλλον το πλήρωμα του χρόνου θα φτάσει και για εκείνον.

Ωστόσο, προς το παρόν, με τη νέα κατάσταση στην άκρη του πάγκου της ομάδας, ο Πικέ δείχνει να έχει βελτιωθεί αισθητά. Και αυτό το μαρτυρούν οι αριθμοί που λένε ότι πριν από τον Τσάβι είχε 7,9 ανακτήσεις της μπάλας ανά παιχνίδι και τώρα έχει φτάσει στο 10,1.

Επιπλέον, μόλις μια φορά έχει χάσει τη μπάλα από αντίπαλό του στα έξι πιο πρόσφατα ματς των Καταλανών! Και μάλιστα, τον είδαμε ν' αναλαμβάνει μέχρι και εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή στο ξεκίνημα της νίκης (1-0) επί της Μαγιόρκα!

