Ο Κανάλες ανανέωσε στη Μπέτις με ρήτρα ενός δισ. ευρώ!

Η Μπέτις «έδεσε» τον Σέρχιο Κανάλες μέχρι το 2026 και δεν είναι διατεθειμένη να τον χάσει με κανέναν τρόπο, θέτοντας ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η φετινή σεζόν πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο για τη Μπέτις. λίγο πριν το τέλος του πρώτου γύρου, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι φιγουράρει στην 3η θέση της La Liga, προκρίθηκε στα play-offs πριν από τους «16» του Europa League και το επόμενο βήμα ήταν να «ασφαλίσει» τον εκ των πολυτιμότερων ποδοσφαιριστών της την τελευταία τριετία. Ο λόγος για τον Σέρχιο Κανάλες, ο οποίος υπέγραψε επέκταση συμβολαίου για τα επόμενα πέντε χρόνια και μάλιστα, με ρήτρα αποδέσμευσης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ!

Πρόκειται για το ανώτατο όριο που έχει οριστεί ποτέ ως ρήτρα σε συμβόλαιο ποδοσφαιριστή, ένα φαινόμενο αρκετά σύνηθες στη La Liga όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ρήτρες κι έχουν περισσότερο τυπικό χαρακτήρα. Οι Ανδαλουσιανοί, λοιπόν, έδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι δεν προτίθενται να χάσουν από καμία ομάδα και για καμία υπέρογκη πρόταση τον ηγετικό τους χαφ, ο οποίος φέτος μετράει τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλον παίκτη της ομάδας (21).

Έτσι, ο 30χρονος άλλοτε μέσος των Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης και Σοσιεδάδ εκδήλωσε μέσω του νέου συμβολαίου την επιθυμία του να μείνει... για πάντα στους Βερδιμπλάνκος, αφού το 2026 θα έχει κλείσει τα 35 του χρόνια και θα βρίσκεται στη «δύση» της καριέρας του. Αυτό ακριβώς τόνισε και στις δηλώσεις του προς τους φίλους της ομάδας:

«Η τιμή της ρήτρας δεν είναι σημαντική, ούτε τα χρήματα. Αν μπορούσα, θα έμενα για ένα δισεκατομμύριο χρόνια στη Μπέτις. Είναι κάτι που έχουμε ξεκαθαρίσει μεταξύ μας, απλά έπρεπε να τεθεί μία τιμή, δεν υπάρχει θέμα χρημάτων. Εκεί που νιώθεις χαρούμενος και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο».



