Ντάνι Άλβες - Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε δραστήριος και βασικός μετά από πέντε χρόνια (vid)

Ο Ντάνι Άλβες φόρεσε ξανά τα Μπλαουγκράνα και ξεκίνησε βασικός μετά από πέντε χρόνια στο φιλικό της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μπόκα Τζούνιορς που οργανώθηκε προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα μετράει μέρες για να δει ξανά τον Ντάνι Άλβες να αγωνίζεται με τη Μπλαουγκράνα φανέλα στο «Καμπ Νόου». Οι θαυμαστές του κλαμπ στη Σαουδική Αραβία, όμως, είχαν πρώτοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ανεπίσημο δεύτερο ντεμπούτο του Βραζιλιάνου legend στην ομάδα της καρδιάς του.

Στο φιλικό που διοργάνωσε η Μπαρτσελόνα με τη Μπόκα Τζούνιορς στη Ριάντ προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο 38χρονος μπακ βρέθηκε για πρώτη φορά στην 11άδα των Καταλανών μετά από πέντε χρόνια και πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του, μετρώντας αντίστροφα για την 1η Ιανουαρίου όταν και θα αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες διοργανώσεις.

Still has it pic.twitter.com/FB104P4oWx