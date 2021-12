Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα συναντήθηκε με τον Ραϊόλα για τον Χάαλαντ

Με τον μάνατζερ του Έρλινγκ Χάαλαντ συναντήθηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα για το ενδεχόμενο έναρξης της συνεργασίας τους από τη νέα σεζόν.

O Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκεται στο προσκήνιο από το περασμένο καλοκαίρι. Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ, κατάφεραν να τον διατηρήσουν και τη φετινή σεζόν στο ρόστερ τους, αλλά στο τέλος αυτής γνωρίζουν ότι ο Νορβηγός επιθετικός δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ, καθώς θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Μίνο Ραϊόλα, ατζέντης του Χάαλαντ, τόνισε ότι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα «θέλω» του πελάτη του και να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Γι' αυτό και ο Τζουάν Λαπόρτα, πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» δεν έχασε την ευκαιρία και ταξίδεψε στο Τορίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Ραϊόλα. Μάλιστα, παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ισπανικής ομάδας, Ματέου Αλεμάνι, καθώς και ο Τζόρντι Κρόιφ.

Η σχέση του Ραϊόλα με τον Λαπόρτα είναι εξαιρετική εδώ και χρόνια, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ο ατζέντης του Χάαλαντ βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του 21χρονου επιθετικού της Ντόρτμουντ στη Βαρκελώνη και συναντήθηκε με τους ιθύνοντες των Καταλανών, για το ενδεχόμενο συνεργασίας.

🔴 EXCL: Barcelona president Joan Laporta had a meeting with Mino Raiola in Torino today.



Laporta’s in Italy because of Pedri’s Golden Boy & he met with Raiola in a famous hotel.



The relationship is great since years. Haaland, Pogba and many other talents to keep an eye on. pic.twitter.com/KBlgPWrof5