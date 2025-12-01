Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Ρόναλντ Αραούχο, που ζήτησε από την Μπαρτσελόνα να απέχει για ένα διάστημα από τις υποχρεώσεις του.

«Ναι, αλλά παίρνει πόσα εκατομμύρια...». Ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα έγινε το τελευταίο «θύμα» της σκληρής πραγματικότητας του ελίτ πρωταθλητισμού. Ο εκ των αρχηγών των Μπλαουγκράνα βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μετά τα απανωτά του τα λάθη (με τελευταίο την αποβολή του κόντρα στην Τσέλσι) και για κάποιον καιρό θα μείνει εκτός ποδοσφαίρου.

Ο Ουρουγουανός στόπερ κρίνει πως όντας σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του με τον τρόπο που θέλει και, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ζήτησε και πήρε άδεια αορίστου χρόνου. Όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε η καταλανική ιστοσελίδα, ο Αραούχο «υποφέρει πνευματικά και ψυχολογικά» από την πίεση.

Η Μπάρτσα συμφώνησε αμέσως στο αίτημά του και του επέτρεψε να μείνει για όσο καιρό χρειάζεται μακριά από το γήπεδο και τις υποχρεώσεις του προκειμένου να ηρεμήσει και να βρει ξανά τον εαυτό της. Η ψυχική υγεία και η χαρά των ποδοσφαιριστών τους είναι απόλυτη προτεραιότητα για τους Μπλαουγκράνα. Ο Χάνσι Φλικ επιβεβαίωσε πως για ένα διάστημα δεν θα υπολογίζει στον Αραούχο και ζήτησε σεβασμό από τα media όσο ο ποδοσφαιριστής του αντιμετωπίζει αυτό το προσωπικό πρόβλημα.

Είναι αλήθεια πως ο Αραούχο βρίσκεται εδώ και καιρό μακριά από τον καλό του εαυτό και η Μπάρτσα θα του προσφέρει απόλυτη στήριξη σε αυτό το «διάλειμμα». Φέτος ο 26χρονος μετρά 15 συμμετοχές με 2 γκολ - και πολλά λάθη - σε όλες τις διοργανώσεις.