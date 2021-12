Ραϊόλα: «Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Σίτι μπορούν να αποκτήσουν τον Χάαλαντ»

Ο Μίνο Ραϊόλα ονόμασε τις ομάδες οι οποίες στο τέλος της σεζόν μπορούν να κινηθούν για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκεται στο προσκήνιο από το περασμένο καλοκαίρι. Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ, κατάφεραν να τον διατηρήσουν και τη φετινή σεζόν στο ρόστερ τους, αλλά στο τέλος αυτής γνωρίζουν ότι ο Νορβηγός επιθετικός θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Αλλωστε αυτό επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα με τις δηλώσεις που πραγματοποίησε στην «Sport». Ο Ιταλός μάνατζερ τόνισε ότι ο Χάαλαντ «διψάει» για νέες προκλήσεις στην καριέρα του και τόνισε ότι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι είναι ικανές να καλύψουν τα «θέλω» του Νορβηγού επιθετικού και να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

«Ο Ερλινγκ Χάαλαντ θα κάνει το επόμενο βήμα. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα και Σίτι, αυτοί είναι οι μεγάλοι σύλλογοι στους οποίους μπορεί να ενταχθεί. Πότε; Ίσως αυτό το καλοκαίρι, ίσως το επόμενο. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτό το καλοκαίρι. Ο Χάαλαντ θέλει να μεγαλώσει, νέες προκλήσεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγει από την Dortmund αυτό το καλοκαίρι, θα δούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για λεπτομέρειες συμβολαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραϊόλα στο ισπανικό Μέσο.

