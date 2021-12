Βινίσιους: Δεν ενδιαφέρεται για προτάσεις άλλων ομάδων και ανανεώνει με την Ρεάλ

Καμία πρόθεση να ακούσει προτάσεις από άλλες ομάδες δεν έχει ο Βινίσιους, του οποίου επιθυμία είναι η άμεση ανανέωση με την Ρεάλ.

Ο 21χρονος Βινίσιους αποτελεί τον πιο φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης τη δεδομένη χρονική περίοδο. Σε 22 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις έχει βρει 12 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, μοιράζοντας μάλιστα και επτά ασίστ.

Οπως δήλωσε στο αθλητικό δίκτυο «TNT» προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Μαδριλένους.

Μάλιστα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τυχόν προσφορές άλλων ομάδων, μπροστά στην προοπτική του να γίνει ο ηγέτης στον μεγαλύτερο σύλλογο του πλανήτη, όπως χαρακτήρισε τη Ρεάλ.

Από την πλευρά τους πάντως οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον Βινίσιους για να ανανεώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη συνεργασία τους. Βασικός όρος των Μαδριλένων είναι να μπει ρήτρα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την προηγούμενη να αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Vinícius Júnior: “My price? Better not to put anything… it’s better to stay here at Real Madrid”, he said to Marca. ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Vinícius and his camp already decided to give the ‘green light’ to open talks with Real to extend his contract. Work in progress. pic.twitter.com/33W5H0dx6Q