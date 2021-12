Κουρτουά: Εδωσε απαντήσεις κόντρα στη Μπιλμπάο και ο Αντσελότι τον αποθέωσε (vid)

Το εγκώμιο του Τιμπό Κουρτουά έπλεξε ο προπονητής της Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος τόνισε πως αν δεν υπήρχε ο Βέλγος πορτιέρε, το αποτέλεσμα με την Μπιλμπάο θα ήταν διαφορετικό.

Η Ρεάλ έχοντας ως μεγάλος πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά αλλά και μεγάλη δόση τύχης, επικράτησε με 1-0 της Μπιλμπάο κι έτσι άφησε επτά βαθμούς πίσω της την δεύτερη Ατλέτικο.

Εκτός όμως από τον Γάλλο στράικερ, οι Μαδριλένοι είχαν σε μεγάλη βραδιά και τον Τιμπό Κουρτουά. Ο 29χρονος Βέλγος γκολκίπερ πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις για να διατηρήσει τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή στο τέλος της αναμέτρησης με τους Βάσκους και ο Κάρλο Αντσελότι από την πλευρά του, να τον αποθεώσει και να τον χαρακτηρίσει έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο.

«Αυτά που κάνει ο Κουρτουά... σώζει τα πάντα, το κάνει και στις προπονήσεις. Δεν αφήνει τους επιθετικούς μας να σκοράρουν. Εχω προπονήσει πολλούς τερματοφύλακες όπως ο Ίκερ, ο Μπουφόν, ο Νόιερ. Ο Κουρτουά είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους. Για εμάς είναι ο καλύτερος τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός των «μερένγκες» μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου.

Real Madrid continues to lead LaLiga after beating Athletic Bilbao thanks to Benzema's goal and a wonderful save from Courtois.#HalaMadrid

pic.twitter.com/So2ffottIX