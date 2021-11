Ιστορικός Μπενζεμά, ξεπέρασε Ανρί κι έγινε ο κορυφαίος Γάλλος σκόρερ σε συλλογικό επίπεδο!

Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν σταματά να γράφει ιστορία, έφτασε τα 361 γκολ στην καριέρα του με Ρεάλ και Λυών και ξεπέρασε έτσι τον Τιερί Ανρί στην πρώτη θέση των Γάλλων σκόρερ σε συλλογικό επίπεδο!

Στην εθνική Γαλλίας έμεινε πίσω μετά τη μακρά απουσία του για την υπόθεση Βαλμπουενά. Η ιστορία που έχει γράψει στο συλλογικό επίπεδο, όμως, δεν συγκρίνεται με πολλούς. Πλέον, με κανέναν. Ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να βλέπει (προς το παρόν) την πλάτη τεσσάρων παικτών στη λίστα των Τρικολόρ της οποίας ηγείται ο Τιερί Ανρί, αλλά είναι πια ο Νο1 Γάλλος σκόρερ με συλλόγους στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Με το... άκοπο γκολ που πέτυχε για το 1-1 κόντρα στη Σεβίλλη, ο σπουδαίος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 361 γκολ καριέρας (295 με Ρεάλ, 66 με Λυών), ένα παραπάνω από όσα σημείωσε στην εξίσου τεράστια πορεία του στα γήπεδα ο «Τιτί» (360 με Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και NY Red Bulls).

