Μπαρτσελόνα: Θέλει «πακέτο» τους Πούλισικ, Ζίγιεχ και Χάντσον - Οντόι από την Τσέλσι

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι φέρεται να εξετάζει τις περιπτώσεις των Πούλισικ, Ζίγιεχ και Χάντσον - Οντόι, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σε περίπτωση που στραβώσει του Ραχίμ Στέρλινγκ από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αλλάξει σελίδα μετά την έλευση του Τσάβι στον πάγκο της ομάδας και στόχος τους δεν είναι άλλος από το να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Ο Τζουάν Λαπόρτα και οι συνεργάτες του, συνεργάζονται για την ενίσχυση του ρόστερ, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ηδη πραγματοποίησαν την πρώτη τους κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Άλβες, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο μπακ να επιστρέφει στο «Καμπ Νόου» ύστερα από πέντε χρόνια.

Ετσι, οι Καταλανοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», έχουν ήδη ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις ενόψει Γενάρη. Πρόκειται για τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι Κρίστιαν Πούλισικ, Χακίμ Ζίγιεχ και Χάντσον - Οντόι.

Οι τρεις τους δεν έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν από τον Τόμας Τούχελ και η Μπαρτσελόνα θα επιδιώξει τον δανεισμό τους. Αλλωστε ακόμα και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές επιθυμούν να μεταβούν σε μια ομάδα όπου θα μπορούν να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους.

Ωστόσο, η ισπανική ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση των τριών παικτών από τους Λονδρέζους, μόνο σε περίπτωση που χαλάσει το «deal» με τον Ραχίμ Στέρλινγκ.

Βέβαια, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έχουν δώσει τα χέρια για την μετακίνηση του Ραχίμ Στέρλινγκ στο «Καμπ Νόου» με τη μορφή δανεισμού και με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 50 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι.

Αλλωστε, οι «μπλαουγκράνα», λόγω του περιορισμένου μπάτζετ που έχουν διαθέσει στον Τσάβι για το προσεχές μεταγραφικό παζάρι δεν μπορούν να προβούν σε αρκετές μεταγραφές γι' αυτό και θέλουν να ενισχυθούν με δανεικούς ποδοσφαιριστές.

SPORT | FC Barcelona will be eying Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi and Pulisic to strengthen their offensive lines and it would be on loan only, for economic reasons. #FCB 🔴 #CFC 🔵 pic.twitter.com/Zs5hccWs5x