Μπαρτσελόνα: Ο Τσάβι θα έχει λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ τον Γενάρη για την ενίσχυση του ρόστερ

Ο Τσάβι θα έχει στη διάθεσή του λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ της Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει σηκώσει μανίκια προκειμένου να βάλει ξανά την Μπαρτσελόνα στον δρόμο των επιτυχιών. Το συγκεκριμένο μονοπάτι βέβαια, μόνο στρωμένο με ροδοπέταλα δεν είναι. Ο ίδιος πάντως φαίνεται διατεθειμένος να το πετύχει. Η αποφασιστικότητα και η θέλησή του είναι τόσο μεγάλη που πηγαίνει στις προπονήσεις δυόμιση ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και ήδη στην Ισπανία κάνουν λόγο για αρκετές υποθέσεις ποδοσφαιριστών, που μπορούν να απασχολήσουν τους «μπλαουγκράνα». Μία εξ αυτών είναι εκείνη του Ραχίμ Στέρλινγκ. Ο Άγλλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ιδανική την περίπτωση για την Μπαρτσελόνα, για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, μιας και οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Ανσού Φατί ταλαιπωρούνται συχνά από τραυματισμούς.

Βέβαια, η διοίκηση δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να προσφέρει μεγάλο μπάτζετ στον 41χρονο προπονητή. Σύμφωνα με την «Spοrt», οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ στον Τσάβι, προκειμένου ο Ισπανός κόουτς, να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο Τσάβι εμπιστεύεται το υπάρχον ρόστερ, θέλει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές - γι' αυτό άλλωστε «έκοψε» και τον Ντάνι Άλβες - ενώ επιθυμία του είναι να γίνουν μία με δύο μεταγραφές, οι οποίες βέβαια δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το ποσό που έχει θέσει η διοίκηση.

