Επιμένει για Τσάβι η Αλ Σαντ: «Έχει ακόμη συμβόλαιο για δύο χρόνια»

Πλήρης διάψευση των δημοσιευμάτων περί συμφωνίας Μπαρτσελόνα - Τσάβι από την Αλ Σαντ, η οποία υπενθύμισε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Καταλανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο στο κλαμπ του Κατάρ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μήνυμα... αντίστασης στα πλάνα της Μπαρτσελόνα για τον Τσάβι έστειλε η Αλ Σαντ, θέλοντας να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών. Με επίσημη ανακοίνωση, ο σύλλογος του Κατάρ εμμένει στη δέσμευση του Καταλανού τεχνικού με συμβόλαιο ισχύς για δύο ακόμη χρόνια, καθώς και στην πλήρη αφοσίωσή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, γειώνοντας τουλάχιστον προσωρινά τις επιδιώξεις του Τζουάν Λαπόρτα και των ανθρώπων των Μπλαουγκράνα που τον περιμένουν για να υπογράψει μετά τις 3 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αλ Σαντ:

«Σε απάντηση όσων κυκλοφορούν τελευταία, η διοίκηση της Αλ Σαντ διαβεβαιώνει ότι ο Τσάβι έχει ακόμη συμβόλαιο δύο χρόνων με τον σύλλογο και είναι πλήρως συγκεντρωμένος στα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας, ώστε να τη διατηρήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος και να υπερασπιστεί τον τίτλο»



In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx