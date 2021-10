Τσάβι: Συμπλήρωσε 600 ημέρες αήττητος στο Κατάρ και περιμένει τηλεφώνημα από την Μπαρτσελόνα

Από τις 7 Μαρτίου 2020, που έχασε με 1-0 από την Αλ Ραγιάν, η Αλ Σαντ του Τσάβι έχει δώσει 34 παιχνίδια στο πρωτάθλημα του Κατάρ και σε κανένα από αυτά δεν γνώρισε την ήττα, έχοντας 30 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Το όνομα του Τσάβι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τους «μπλαουγκράνα», μετά το γεγονός ότι ο Ρόναλντ Κούμαν απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου εξετάζουν ξανά την περίπτωσή του Ισπανού προπονητή για την τεχνική ηγεσία, ωστόσο δεν θα βιαστούν στην απόφασή τους. Γι' αυτό και η σημερινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί υπό την καθοδήγηση του Σέρτζι Μπαρχουάν, μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Κούμαν.

Sergi Barjuan will manage Barça’s training session today. He will be the interim manager until the replacement for Koeman comes. — @sport pic.twitter.com/tD7ul96my2

Από την άλλη τώρα, ο Τσάβι συνεχίζει την τρομερή πορεία του στο Κατάρ. Πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του ως προπονητής της Αλ Σαντ και σήμερα (28/10) συμπληρώνει 600 ημέρες αήττητος. Σε 34 παιχνίδια, κατέκτησε 30 νίκες και 4 ισοπαλίες, με απολογισμό τερμάτων 113-28! Απόλυτο ρεκόρ στο Κατάρ.

Η τελευταία ήττα της ομάδας του Τσάβι στο QSL χρονολογείται στις 7 Μαρτίου 2020 όταν έχασε 1-0 από την Αλ Ραγιάν. Από εκεί και πέρα, πορεύεται χωρίς ήττα, με ποσοστό νικών 88% και μέσο όρο 3,3 γκολ ανά αγώνα, στοιχεία απολύτως θεαματικά.

Μένει να δούμε αν το Σάββατο (30/10) θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Τσάβι στο τιμόνι της Αλ Σαντ. Τότε θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Αλ Αχλί. Αν και θα μπορούσε να περιμένει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, όταν η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη στη βαθμολογία, Αλ Ντουχαΐλ, με στόχο να αφήσει την Αλ Σαντ σε καλό δρόμο στο πρωτάθλημα.

Αλλωστε, σε πρόσφατη συνέντευξή του πάντως, ο θρύλος των Καταλανών επανέλαβε την επιθυμία του να προπονήσει μια μέρα την Μπαρτσελόνα κι όπως φαίνεται αυτή η μέρα δεν θα αργήσει να έρθει...

