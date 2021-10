Μπενζεμά: Παραμένει κορυφαίος σε αριθμούς παρά το χατ-τρικ του Σαλάχ (pic)

Ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να έμεινε «άσφαιρος» στο clasico της Κυριακής, ωστόσο, παραμένει πάνω από τον Σαλάχ στους επιθετικούς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ είχε και χατ-τρικ και ασίστ προς τον Κεϊτά στο ιστορικό 5-0 της Λίβερπουλ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, παραμένει κάτω από τον Καρίμ Μπενζεμά στο κομμάτι της συμμετοχής σε τέρματα στις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης.

Ο «Φαραώ» ανέβηκε στα 15, με τα 10 γκολ και τις 5 ασίστ, τη στιγμή που ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ έχει παίξει ρόλο σε 16 τέρματα για τους «μερένγκες» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ακολουθούν οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φλοριάν Βιρτζ.

Karim Benzema has been directly involved in more goals than any other player in Europe's top five leagues this season (16).



Mo Salah isn't far behind. 👀 pic.twitter.com/vBgHsQxr9v