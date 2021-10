Φατί: «Κανείς δεν θα γίνει Μέσι, θα χαράξω το δικό μου δρόμο» (vid)

Ο Ανσού Φατί επισημοποιώντας την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μπαρτσελόνα για τα επόμενα έξι χρόνια, ανέφερε πως το γεγονός πως πήρε τον αριθμό του Μέσι στη φανέλα, δεν σημαίνει ότι μπορεί και να του μοιάσει...

Ο νεαρός επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα από περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού και ήδη έχει προκαλέσει θετικό αντίκτυπο η επαναφορά του στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν.

Από το βράδυ της Τετάρτης η επέκταση του συμβολαίου του μέχρι και το 2027 έχει πάρει επίσημη μορφή, με την ρήτρα αποδέσμευσής του να έχει τοποθετηθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ!

Στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης για την υπογραφή του νέου συμφωνητικού και λόγω του αριθμού 10 που επέλεξε για τη φανέλα του, ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι: «Το γεγονός πως πήρα αυτό τον αριθμό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσω να μοιάσω στον Μέσι. Κανείς δεν μπορεί να γίνει Μέσι κι εγώ θέλω να χαράξω τη δική μου πορεία».

Ερωτηθείς για τις προτάσεις που μπορεί να είχε από ομάδες εκτός Ισπανίας και δη από την Premier League, ο Ανσού Φατί τόνισε: «Είχα προσφορές για να συνεχίσω την καριέρα μου στο εξωτερικό, ωστόσο, είχα πει στον μάνατζέρ μου από την πρώτη ημέρα πως η επιθυμία και ο στόχος μου ήταν να υπογράψω εδώ νέο συμβόλαιο και να συνεχίσω στη Μπαρτσελόνα».

