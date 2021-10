Κουρτουά: «UEFA και FIFA δεν νοιάζονται για τους παίκτες αλλά μόνο για τα χρήματα» (vid)

Τα πυρά του εναντίον της UEFA και της FIFA, εξαπέλυσε γι' ακόμη μία φορά ο Τιμπό Κουρτουά, λέγοντας πως το μόνο που ενδιαφέρει τις δύο Ομοσπονδίες είναι πώς θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

Εξαλλος ήταν ο γκολκίπερ της Ρεάλ, μετά την ήττα του Βελγίου από την Ιταλία (2-1) στο πλαίσιο του μικρού τελικού του Nations League. Ο 29χρονος Βέλγος, ήταν εκτός εαυτού με την αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών από την UEFA και την FIFA, αλλά και για το γεγονός ότι οι δύο Ομοσπονδίες, ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα πάντως, ο Κουρτουά χαρακτήρισε «άχρηστο παιχνίδι» την αναμέτρηση με τους Ιταλούς και πρόσθεσε ότι μοιάζει περισσότερο με αγώνα προπόνησης.

«Αυτό το παιχνίδι είναι απλά ένα παιχνίδι για χρήματα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Απλώς παίζουμε γιατί για την UEFA είναι επιπλέον χρήματα. Δημιούργησαν μία επιπλέον διοργάνωση (Conference League), αλλά είναι πάντα το ίδιο. Μπορεί να είναι θυμωμένοι με άλλες ομάδες που θέλουν μία European Super League, αλλά δεν νοιάζονται για τους παίκτες, νοιάζονται μόνο για τις τσέπες τους.

Είναι άσχημο και οι παίκτες δεν μιλούν γι' αυτό. Και τώρα ακούμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε χρόνο, πότε θα ξεκουραστούμε εμείς; Ποτέ. Έτσι στο τέλος οι κορυφαίοι παίκτες θα τραυματιστούν και θα τραυματιστούν και θα τραυματιστούν.

Δεν είμαστε ρομπότ! Απλά γίνονται ολοένα και περισσότερα παιχνίδια και υπάρχει λιγότερη ξεκούραση για εμάς και κανείς δεν νοιάζεται. Του χρόνου έχουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο τον Νοέμβριο, πρέπει να παίξουμε ξανά μέχρι τα τελευταία στάδια του Ιουνίου. Θα τραυματιστούμε! Κανείς δεν νοιάζεται πια για τους παίκτες.

Τρεις εβδομάδες διακοπών δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν οι παίκτες να συνεχίσουν για 12 μήνες στο υψηλότερο επίπεδο. Αν δεν πούμε ποτέ τίποτα θα συνεχίσει να γίνεται το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουρτουά μετά το τέλος του αγώνα με την «σκουάντρα Ατζούρα».

«Παίζουμε για το τίποτα. Το να κατακτήσεις την τρίτη ή την τέταρτη θέση στο Nations League δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι ένα άχρηστο παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί παίζουμε, μοιάζει σαν ένα παιχνίδι προπόνησης», ήταν τα λόγια του.

🗣️ "They don't care about the players they just care about their pockets."



Thibaut Courtois accused UEFA and FIFA of prioritising money over player welfare after Belgium were beaten 2-1 by Italy in the Nations League third-place play-off. pic.twitter.com/0RbBu0Ux6h