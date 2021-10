Μπέιλ: «Είμαι ο νούμερο ένα γκόλφερ στη Ρεάλ» (vid)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ μίλησε για την αγάπη που έχει για το γκολφ αλλά και για το γεγονός ότι θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο γκόλφερ στην Ρεάλ.

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, σχεδόν αγαπάει το γκολφ περισσότερο από το ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία και το σημείο της ζωής του και δεν διστάζει να το κρύψει.

Πρόσφατα βρέθηκε σε ένα τουρνουά γκολφ στην Μαδρίτη και κλήθηκε να μιλήσει για την αγάπη που έχει για το συγκεκριμένο σπορ, εξηγώντας παράλληλα ότι στους Μαδριλένους, μόνο ο Κουρτουά και εκείνος ασχολούνται με το γκολφ, με τον ίδιο να θεωρεί τον εαυτό το καλύτερο.

«Είμαστε μόνο δύο που παίζουμε γκολφ από την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε χωρίς αμφιβολία είμαι ο Νο 1 γκολφέρ της ομάδας. Ο Τιμπό Κουρτουά είναι ο άλλος που παίζει, αλλά δεν είναι καλύτερος από μένα.

«Κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία και υπάρχει ένα τουρνουά γκολφ κοντά, έρχομαι να το παρακολουθήσω. Είναι εκπληκτική η ατμόσφαιρα, το πλήθος, ο καλός καιρός και, επιπλέον, ειλικρινά, αυτά παιδιά παίζουν πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος Ουαλός.

Gareth Bale just went to watch a Golf game but Spanish Media said he was there to play 👏🏼



pic.twitter.com/kIBOXoQMou