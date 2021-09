Μπαρτσελόνα: Μένει τουλάχιστον μέχρι την διακοπή πρωταθλήματος ο Κούμαν

Στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Ρόναλντ Κούμαν τουλάχιστον μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον Ολλανδό τεχνικό στην Μπαρτσελόνα, μιας και μετά τη νέα ήττα που υπέστη η ομάδα, αυτή τη φορά από την Μπενφίκα στο Champions League με 3-0, το μέλλον του μοιάζει αβέβαιο.

Ο Τζουάν Λαπόρτα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, είχε συνάντηση με τους υπόλοιπους ιθύνοντες των Καταλανών, για να συζητήσουν την επόμενη μέρα της Μπαρτσελόνα. Τα ονόματα των Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Τσάβι, Μαρσέλο Γκαγιάρντο και Αντρέα Πίρλο έχουν πέσει στο τραπέζι των Καταλανών κι εξετάζονται.

Οι άνθρωποι πάντως της Μπαρτσελόνα δεν θέλουν πάρουν βιαστικές αποφάσεις, γι' αυτό και σκοπεύουν να δώσουν λίγο ακόμα χρόνο στον Ρόναλντ Κούμαν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο 58χρονος τεχνικός θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για το ντέρμπι το προσεχές Σάββατο (02/10, 22:00) με την Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο» και μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές, η διοίκηση θα αποφασίσει για το μέλλον του.

