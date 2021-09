Μπαρτσελόνα: Ο Κούμαν τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές

Με δυο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν για την... έκρηξή του στο φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στην Κάντιθ.

Με ποινή αποκλεισμού δυο αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ρόναλντ Κούμαν από την ισπανική ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο φινάλε της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Κάντιθ.

Ο Ολλανδός τεχνικός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εαυτό του λίγες στιγμές πριν το τελικό σφύριγμα και η... έκρηξη του είχε σαν φυσικό επακόλουθο την κόκκινη κάρτα και τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Την επόμενη μέρα (24/9) μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα οι Καταλανοί ανακοίνωσαν πως η τιμωρία του 56χρονου αφορά δυο αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει πως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για τα ματς απέναντι σε Λεβάντε και Ατλέτικο Μαδρίτης.

🚨| OFFICIAL | Ronald Koeman is SUSPENDED from 2 league games. He will not be on the Barcelona bench in the games against Levante and Atletico Madrid. pic.twitter.com/lMgR2qR433