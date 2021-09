Καρίμ Μπενζεμά: Σπάει όλα τα κοντέρ με την Ρεάλ και τρομάζει (pics & vids)

Ο Καρίμ Μπενζεμά στα 33 του χρόνια, δείχνει σε σούπερ κατάσταση, σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και οδηγεί την Ρεάλ στην κορυφή.

Την περασμένη σεζόν κατάφερε με τις επιδόσεις του να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του μέχρι τέλους. Μπορεί η Ρεάλ να μην αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, όμως αν δεν είχε τον Καρίμ Μπενζεμά, θα είχε μείνει ακόμα πιο πίσω στην μάχη για τον τίτλο. Φέτος, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επέστρεψε με την εθνική του ομάδα για το Euro, δεν συνοδεύτηκε όπως ο ίδιος ενδεχομένως θα ήθελε, αλλά το γεγονός ότι φόρεσε ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος του έδωσε δύναμη για τη συνέχεια και τη φετινή σεζόν.

Η χρονιά ξεκίνησε ιδανικά για τον Γάλλο φορ. Από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, πήρε το… όπλο του κι άρχισε να πυροβολεί. Στην πρεμιέρα με την Αλαβές, βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα αποδεικνύοντας ότι είναι σε σούπερ κατάσταση. Το έργο του δεν σταμάτησε εκεί. Ο Μπενζεμά στα έξι παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του έως τώρα στη La Liga, σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο.

Δίνει απανωτές τελικές πάσες και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, όντας στην πλευρά των νικητών. Και σε αυτό παίρνει άριστα. Ακόμα και όταν δεν σκοράρει, πράγμα σπάνιο, ο Μπενζεμά συνεισφέρει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προκειμένου η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Όπως έκανε κόντρα στη Λεβάντε και στην Μπέτις. Δεν έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ωστόσο μοίρασε 3 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Karim Benzema has scored more league goals than any other player in Europe's top five divisions this season and no player has provided more assists.



An incredible, record-breaking, start to 2021/22. 🙌 pic.twitter.com/ZFCpti0Fr9