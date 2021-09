Λαπόρτα: Νέο «διάγγελμα» και έκκληση στον κόσμο να στηρίξει τη Μπαρτσελόνα (vid)

Ακόμα ένα βίντεο σε μορφή... διαγγέλματος από τον Τζουάν Λαπόρτα στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα» να ζητάει ψυχραιμία από τον κόσμο και στήριξη στην ομάδα ώστε να λυθούν τα προβλήματα.

Μετά και το 1-1 στο «Καμπ Νόου» απέναντι στη Γρανάδα, ο Κούμαν βρίσκεται υπ' ατμόν, ο κόσμος αποδοκιμάζει τους ποδοσφαιριστές και οι Καταλανοί έχουν κάνει το χειρότερό τους ξεκίνημα μετά το 1988.

Ο Λαπόρτα αντιλαμβάνεται την άμεση ανάγκη για αλλαγές, ωστόσο, θέλει να πάρει τις αποφάσεις του με ηρεμία.

«Η ομάδα θα προσπαθήσει να νικήσει την Κάντιθ, δεν ξέρω τι θα συμβεί αλλά θα γίνει προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσετε να στηρίζετε την ομάδα. Το χρειάζεται. Παραμείνετε ψύχραιμοι, ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να λυθούν», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα σε νέο βίντεο.

Gràcies per animar a l’equip, culers. Us demano que ho continueu fent com fins ara. Sabem el que s’ha de fer per arreglar la situació. Som el Barça. pic.twitter.com/oxpW4u1UJY