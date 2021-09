Ατλέτικο: Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Ζοάο Φέλιξ (pic)

Χωρίς τον Ζοάο Φέλιξ θα πορευτεί η Ατλέτικο στα δύο επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ο 21χρονος επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» την περασμένη αγωνιστική στον αγώνα με την Μπιλμπάο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για διαμαρτυρία.

Η πειθαρχική επιτροπή της La Liga, δεν άφησε ατιμώρητο τον Ζοάο Φέλιξ γι' αυτό και του επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών. Ετσι, ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν μπορεί να τον υπολογίζει για τα παιχνίδια με Χετάφε (21/09, 20:30) και Αλαβές (25/09, 15:00).

Εως τώρα ο Φέλιξ έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο ματς πρωταθλήματος, και σε ένα για το Champions League, χωρίς ωστόσο να έχει σκοράρει ή μοιράσει κάποιο γκολ.

