Ινιάκι Γουίλαμς: Συμπληρώνει 200 σερί συμμετοχές με τη Μπιλμπάο

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς συμπληρώνει 200 σερί συμμετοχές με τη φανέλα της Μπιλμπάο απέναντι στην Ατλέτικο και θέλει ακόμη τρεις για να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η ημερομηνία έγραφε 20 Απριλίου 2016 όταν ο Ινιάκι Γουίλιαμς επέστρεφε στην αποστολή της Μπιλμπάο μετά τον τραυματισμό του, με τους Βάσκους να φιλοξενούν την Ατλέτικο Μαδρίτης για το πρωτάθλημα.

Πέντε χρόνια αργότερα ο βιονικός Ισπανός συνεχίζει απτόητος να δίνει το παρών στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και το απόγευμα του Σαββάτου (18/9) ετοιμάζεται να συμπληρώσει 200 σερί συμμετοχές με τη φανέλα της Μπιλμπάο, καθώς δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι από την άνοιξη του 2016.

Η μοίρα μάλιστα τα έφερε έτσι ώστε ο Γουίλιαμς να πιάσει αυτόν τον αριθμό - ορόσημο απέναντι στο σύλλογο κόντρα στον οποίο ξεκίνησε αυτό το τρομακτικό σερί.

Πλέον ο επιθετικός των Βάσκων στοχεύει την απόλυτη κορυφή, αφού χρειάζεται ακόμα τρεις παρουσίες για να ξεπεράσει τον ρέκορντμαν πρώην αμυντικό της Σοσιεδάδ, Αντόνιο Λαρανάγκα, ο οποίος είχε σταματήσει στους 202 διαδοχικούς αγώνες.

Inaki Williams has now played 200 consecutive matches in LaLiga for Athletic Bilbao without getting injured.



He hasn't missed a game since April 2016.



