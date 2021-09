Χετάφε: Οι οπαδοί της ζητάνε την απόλυση του Μίτσελ (pic)

Αρκετά βαρύ είναι το κλίμα για τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού και νυν της Χετάφε, Μίτσελ, μετά την ήττα από την Έλτσε (0-1).

Με πρωταγωνιστή τον άλλοτε επιθετικό του ΠΑΟΚ, Λούκας Πέρεθ, η Έλτσε πήρε πολύτιμο τρίποντο κόντρα στην Χετάφε, επικρατώντας με 1-0.

Μετά από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, η Χετάφε του Μίτσελ έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα τέσσερα παιχνίδια της και η εικόνα της είναι απογοητευτική παρά τις πολλές και καλές προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι οπαδοί της Χετάφε ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένοι μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από την Έλτσε, με αποτέλεσμα να αποδοκιμάσουν τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, ζητώντας την απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία.

Matchday 4, Getafe have scored 1 goal all season, on course for a 4th defeat in a row… and chants of “Míchel vete ya” already ringing around the Coliseum Alfonso Pérez 🤷‍♂️ pic.twitter.com/myGjJbPmue