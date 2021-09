Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Γνώρισε τον αληθινό βασιλιά των μεταγραφών

Στα 17 του είχε πρώτος τη μεταγραφή του Μάουρο Ικάρντι και στα 28 του, έχει πρώτος όλα τα μεγάλα παγκόσμια deals. Ο Γιώργος Καραμάνος κάνει βουτιά στον μυθικό «αποκλειστικό» κόσμο του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Καλοκαίρι του 2010. Το τηλέφωνο σε μία άγνωστη, τοπική ιστοσελίδα που υποστηρίζει τη Νάπολι και εδρεύει στην πόλη του ιταλικού νότου, χτυπάει επιτακτικά. Το σηκώνει ένα παιδί που ακόμα δεν έχει τελειώσει το λύκειο, αλλά έχει τρέλα με τη δημοσιογραφία και λατρεύει να μαθαίνει πρώτο τα νέα για την αγαπημένη του ομάδα, τους Παρτενοπέι. Η άγνωστη φωνή από την άλλη μεριά της γραμμής του μιλάει στα ισπανικά. «Θα ήθελα να μιλήσω με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο». Αφού ο πιτσιρικάς του απαντάει ότι είναι εκείνος, ακούει έκπληκτος την ακόλουθη προσέγγιση: «Εχω δύο παίκτες, τον Ζεράρ Ντεουλοφέου και τον Μάουρο Ικάρντι, που θα κάνουν τεράστια καριέρα και σύντομα θα πάρουν μεγάλες μεταγραφές. Αναζητώ έναν νεαρό ρεπόρτερ που θα του δίνω τις ειδήσεις και θα τις βγάζει εκείνος. Εσύ θα με βοηθήσεις και εγώ θα σε… φτιάξω»!

Ο έφηβος Φαμπρίτσιο δεν έχει καταλάβει καν τι συμβαίνει. Οι μήνες κυλάνε χωρίς άλλη επαφή, ώσπου φτάνουμε στον Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Αυτή τη φορά χτυπάει το κινητό του και ο μάνατζερ του δίνει την εξής οδηγία: «Λοιπόν, θέλω να γράψεις ότι για τον Γενάρη έχει κλείσει το deal και ο Μάουρο Ικάρντι θα δοθεί δανεικός από την Μπαρτσελόνα στη Σαμπντόρια». Αυτή ήταν η αρχή των πάντων. Ο Ρομάνο τον επόμενο μήνα θα γινόταν 18 ετών και η πιο τρελή σταδιοδρομία στον χώρο του ρεπορτάζ των μεταγραφών μόλις ξεκινούσε…

Στα 28 του πλέον, αυτό το καλοκαίρι επιβεβαίωσε ότι είναι το Νο1 παγκοσμίως, έχοντας ξεπεράσει ακόμα και τον κολλητό, μέντορα και συνεργάτη του, Τζανλούκα Ντι Μάρτζο. «Εκείνος ο δανεισμός του Ικάρντι που είχα πρώτος, με έκανε να αισθανθώ λες και είχα βάλει το νικητήριο γκολ στον τελικό του Champions League. Ηταν αυτό το συναίσθημα της επιτυχίας και της έξαψης που θα ήθελα πλέον να βιώνω όλη την ώρα και που 10 χρόνια μετά εξακολουθεί να με κρατάει ξάγρυπνο τις νύχτες, ανυπομονώντας διαρκώς για την επιβεβαίωση της κάθε μεταγραφής που βγάζω», θα εξομολογηθεί σε συνέντευξή του o Ιταλός ρεπόρτερ που στο Twitter έχει ξεπεράσει τους πέντε εκατ. followers.

